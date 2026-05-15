Estos tres equipos se preparan para la gran cita mundialista

El primer clasificado de Europa para el mundial 2026 fue Inglaterra que busca su segundo título como campeón del mundo después de su última victoria en 1966 esta sería su séptima edición dentro del mundial de manera consecutiva siendo la mejor racha.

Qatar va por la revancha luego de su debut en el 2022 donde fue eliminado en la fase de grupos del Mundial, después de Sudáfrica en 2010 y el primer local en perder los 3 partidos en la cita máxima.

Ghana participará en su quinto Mundial de la FIFA, después de haber competido en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022. Su actuación más destacada fue en Sudáfrica, cuando llegó hasta los cuartos de final y Uruguay la eliminó en el desempate por penales.