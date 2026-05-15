Grandes enfrentamientos en finales y otros datos históricos

El récord de más finales disputadas lo comparten Argentina y Alemania, con tres mundiales en los que se han enfrentado. En la copa de 1986 en México (Argentina Campeón), Italia 1990 y Brasil 2014 (Alemania Campeón).

El Estadio Azteca de la Ciudad de México, presenta el registro de mayor cantidad con 19 partidos albergados en la Copa Mundial de la FIFA.

La primera Copa del Mundo de la FIFA que comenzó con un gol penal fue en Qatar 2022: Enner Valencia, de Ecuador, marcó los dos goles en la victoria 2-0 contra el equipo anfitrión.

Por otra parte, la selección de Bulgaria registró la racha más larga sin conseguir una victoria en la historia de los mundiales, acumulando 17 partidos consecutivos sin triunfos.

El jugador Luka Modric ha acumulado un total de 19 partidos y se afianza como el jugador croata con más presencia en el mundial (2 en 2006, 3 en 2014, 7 en 2018 y 7 en 2022). Además, en Rusia 2018 fue galardonado con el Balón de Oro del torneo.