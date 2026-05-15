Japón repite como el primer clasificado por cuarta vez seguida

Japón se convirtió en el primer equipo en garantizar su participación en la próxima Copa del Mundo, logrando por cuarta vez de manera seguida el honor de ser el primer clasificado. Será la octava vez que participe, manteniendo una secuencia ininterrumpida desde su primera aparición en el Mundial de Francia 1998.

En la Copa Mundial de la FIFA se registran 25 partidos disputados, con un balance de 7 victorias, 6 empates y 12 derrotas, además de 25 goles a favor y 33 en contra. Uno de los jugadores japonés con más partidos disputados en la Copa Mundial de la FIFA, Yuto Nagatomo con un total de 15 encuentros.

El exjugador Hajime Moriyasuen los años 1992 y 1996, fue el encargado de clasificar a Japón a las dos últimas dos Copas del Mundo. En Qatar 2022 derrotó a Alemania y España y se clasificó a octavos de final como líder de su grupo, aunque luego quedó eliminado por penales ante Croacia.

La selección asiática tuvo su mejor participación en el Mundial 2002, cuando fue coanfitriona del torneo junto a Corea del sur. Además, también logró avanzar hasta los octavos de final en Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022. Los Samuráis Azules pasaron la etapa de grupos en cuatro ocasiones y lograron tres triunfos en sus últimos 12 partidos mundialistas, dos de ellas obtenidas en sus estrenos más recientes.