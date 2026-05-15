“La Noche de Sevilla” en el Mundial 1982

El partido disputado por Francia y Alemania Occidental, en la semifinal del Mundial de 1982, es recordada como “La Noche de Sevilla”, ya que ese día se vivió la primera tanda de penales en la historia de los mundiales.

El partido, disputado en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, vio como Alemania se adelantó con un gol de Littbarski, pero Platini igualó desde el punto penal.

El incidente más recordado ocurrió cuando Schumacher impactó contra Battiston, quien quedó gravemente herido e inconsciente, sin que se le impusiera ninguna sanción.

En la extensión del partido, Francia estaba por asegurar la victoria con anotaciones de Tresor y Giresse, adelantándose 3-1. Pero Alemania remontó con goles de Rummenigge y Fischer, empatando 3-3 y llevando el partido a la definición desde los 12 pasos.

Schumacher se convirtió en héroe al parar los penales de Bossis y Six, lo que envió a Alemania Occidental a la final. La semifinal fue memorable por su dramatismo e intensidad y la asombrosa recuperación de los alemanes.