Connect with us

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS

“La Noche de Sevilla” en el Mundial 1982

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS

¿Volverá Messi a hacer historia este 2026?

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS

Japón repite como el primer clasificado por cuarta vez seguida

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS

Estos tres equipos se preparan para la gran cita mundialista

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS

Grandes enfrentamientos en finales y otros datos históricos

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026

“La Noche de Sevilla” en el Mundial 1982

Published

1 hora atrás

on

El partido disputado por Francia y Alemania Occidental, en la semifinal del Mundial de 1982, es recordada como “La Noche de Sevilla”, ya que ese día se vivió la primera tanda de penales en la historia de los mundiales.

El partido, disputado en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, vio como Alemania se adelantó con un gol de Littbarski, pero Platini igualó desde el punto penal.

El incidente más recordado ocurrió cuando Schumacher impactó contra Battiston, quien quedó gravemente herido e inconsciente, sin que se le impusiera ninguna sanción.  

En la extensión del partido, Francia estaba por asegurar la victoria con anotaciones de Tresor y Giresse, adelantándose 3-1. Pero Alemania remontó con goles de Rummenigge y Fischer, empatando 3-3 y llevando el partido a la definición desde los 12 pasos.

Schumacher se convirtió en héroe al parar los penales de Bossis y Six, lo que envió a Alemania Occidental a la final. La semifinal fue memorable por su dramatismo e intensidad y la asombrosa recuperación de los alemanes.

 

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!