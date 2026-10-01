Emiten aviso de prevención por lluvias para las próximas horas

El Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá ha emitido una alerta por precipitaciones intensas y tormentas que afectará al país debido a la presencia de un sistema de baja presión en el Caribe.

Como consecuencia de este temporal, se han registrado fuertes aguaceros en la capital que provocaron el colapso parcial del techo en Merca Panamá, dañando mercancía y poniendo en riesgo a los comerciantes y compradores.