Escasez de lluvias podrían afectar la generación eléctrica

La escasez de lluvias, debido al fenómeno de El Niño, podrían afectar la generación eléctrica y potenciar otras formas de generación en el país.

Así lo explicó hoy la directora encargada del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Berta Olmedo, quien además aseguró los efectos durarán hasta mediados de 2027.