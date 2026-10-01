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Muere a los 100 años Peppino Mazzullo, la voz de Topo Gigio

Published

3 horas atrás

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Peppino Mazzullo, el actor italiano que durante años fue la voz del querido Topo Gigio, falleció a la edad de 100 años en su hogar en Santo Stefano di Briga, Mesina, Italia.

Nacido el 6 de junio de 1926, Mazzullo fue la voz original del famoso ratón creado por Maria Perego durante 45 años, interpretándolo desde 1961 hasta 2006.

Una voz que alcanzó Latinoamérica

Aunque Topo Gigio nació en Italia, el personaje rápidamente se difundió y se volvió parte de la infancia de muchas generaciones en diferentes países.

Mazzullo aprendió sus diálogos en español para darle vida al personaje, manteniendo parte de su acento italiano característico. De esta manera, su voz se volvió un referente para el público de habla hispana.

La fama del personaje aumentó especialmente en Latinoamérica, donde Topo Gigio quedó asociado a canciones y frases que muchos recuerdan de su niñez, como “Hasta mañana, que descansen bien”.

Su presencia en la televisión estadounidense

El personaje también llegó a Estados Unidos, donde Mazzullo tuvo la oportunidad de representarlo en «The Ed Sullivan Show», uno de los programas más icónicos de la televisión estadounidense de esa época.

Su participación contribuyó a que Topo Gigio lograra una difusión internacional y se consolidara como uno de los personajes infantiles más memorables de la televisión.

Una carrera más allá de Topo Gigio

Además de ser un actor de voz, Mazzullo construyó una carrera en diversas áreas del entretenimiento italiano, como la televisión, el teatro y la radio.

Tras retirarse de los escenarios, volvió a su ciudad natal y decidió transmitir su experiencia a nuevas generaciones mediante la creación de una escuela de actuación.

Con su fallecimiento, la televisión italiana y varias generaciones de televidentes despiden a una de las voces que ayudaron a hacer de Topo Gigio un personaje inolvidable.

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