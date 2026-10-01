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La Selección Mayor de Panamá quedó fuera de la final de la Copa Kirin 2026

Published

49 mins atrás

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La Roja igualó 1-1 ante Nueva Zelanda durante los 90 minutos, pero cayó 5-3 en la tanda de penales en el Estadio Internacional de Yokohama.

El encuentro, disputado este jueves en el Estadio Internacional de Yokohama, estuvo marcado por la intensidad de ambos equipos, que buscaron durante los 90 minutos el boleto a la final del torneo.

Nueva Zelanda tomó ventaja en el marcador al minuto 13 con el tanto de Marko Stamenic. Panamá tuvo que remar contra corriente y buscó rápidamente la igualdad.

La reacción panameña llegó antes del descanso. Al minuto 45+1, Giovany Herbert recibió una asistencia de José Luis Rodríguez y definió para colocar el 1-1. El gol significó además el primero de Herbert con la Selección Mayor.

Durante la segunda parte, ambos conjuntos tuvieron oportunidades para romper la igualdad, pero el marcador no volvió a moverse. El empate obligó a definir al finalista directamente desde el punto penal.

Desde los once pasos, Nueva Zelanda convirtió sus cinco lanzamientos, mientras que Panamá anotó tres de sus cuatro primeros cobros.

Con este resultado, Nueva Zelanda avanzó a la final de la Copa Kirin 2026, mientras que Panamá disputará el partido por el tercer lugar del torneo.

La Selección Mayor volverá a jugar el próximo 5 de octubre, cuando enfrente al perdedor del encuentro entre Japón y Ecuador, en busca de cerrar su participación en tierras japonesas con una victoria.

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