El Ministerio de Salud está utilizando vehículos aéreos no tripulados para repartir insumos médicos de emergencia a comunidades indígenas aisladas que antes sufrían largas demoras para recibir atención.

Gracias a la cooperación internacional de la Fundación Barça y organismos de salud, este plan piloto logra reducir drásticamente los tiempos de traslado de más de doce horas a solo treinta minutos para entregar vacunas y antídotos contra mordeduras de serpiente.