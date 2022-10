¡ENHORABUENA PANA! Nashville SC de Aníbal Godoy le gana a LAFC y ya piensan en Playoffs

Nashville SC terminó la temporada 2022 con una nota alta el domingo, silenciando a Los Angeles FC, 1-0, en el Banc of California Stadium el Día de la Decisión de la MLS. El delantero centro de Nashville, Teal Bunbury, anotó en el minuto 53 para darle a Nashville su victoria número 13 de la temporada, asegurando el quinto sembrado en los próximos Playoffs de la Copa MLS. Eso significa que Nashville (13-10-11, 50 puntos) viajará de regreso a Los Ángeles el próximo fin de semana para enfrentar al sembrado No. 4 LA Galaxy en la Ronda Uno de la postemporada. LAFC es el sembrado No. 1, luego de que el club ganara el MLS Supporters’ Shield, que se otorga al equipo con el mejor récord de la temporada regular. LAFC no había perdido en casa esta temporada. La última vez fue el 22 de agosto de 2020 contra el Galaxy.

Panorama Playoffs

GODOY DE CAMBIO

Anibal Godoy ingresó AL 78′ para administrar el balon y contener el ataque feroz que estaba mostrando LAFC, buscando el gol del empate. Esta temporada para el panameño Anibal Godoy ha sido atípica ya que a tenido que lidiar con lesiones y eso ha provacado que pierda la titularidad en algunos encuentros.