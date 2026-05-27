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Presidente Mulino entrega el Pabellón Nacional a Erick Davis

Published

13 horas atrás

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, le entregó el pabellón nacional al jugador Erick Davis, uno de los capitanes de la Selección Nacional Mayor de Fútbol.
El elenco fue recibido en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, donde el mandatario destacó el esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico para colocar a Panamá en el sitial más alto de este deporte, y representarnos, a partir de junio, en el Mundial de la FIFA 2026.
Clasificar por segunda vez a este torneo “es de los mejores”, dijo Mulino.
A la vez, afirmó que la historia del deporte y del fútbol panameño recordará siempre este momento, cuando el nombre de Panamá sea representado por estos jugadores a quienes, en su nombre y en el del pueblo panameño, expresó su total respaldo para apoyarlos unidos desde casa.
“No hay nada más importante en este momento en la agenda nacional que disfrutar verlos, transmitir esa buena vibra para que ustedes la sientan en los distintos estadios donde van a llevar el nombre de Panamá muy en alto y estoy seguro de que a triunfar también”, resaltó Mulino.
Finalizó su mensaje señalando que, en el presente, nuestro país es una nación futbolera gracias a un sinnúmero de futbolistas que abrieron el camino que hoy conquista esta selección, logrando la participación en un mundial de esta categoría absoluta por segunda ocasión, luego de ese primer pase en Rusia 2018.
“Es el segundo mundial al que llegamos y eso habla muy bien de nuestro equipo y del respeto que ustedes hacen sentir de afuera hacia adentro por esta tremenda nación; esto es trascendental y aquí tienen un pueblo cerrado a la banda con la camiseta de rojo”, concluyó.
En el acto de reconocimiento, el presidente Mulino entregó al seleccionador Thomas Christiansen el pasaporte nacional panameño, mientras que el mediocampista Edgar Yoel Bárcenas, en representación de los jugadores, obsequió al presidente una camiseta oficial de la selección.
Al evento asistieron el ministro de la Presidencia, @jcorillac el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez; el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, así como cuerpo técnico, delegación oficial, autoridades nacionales e invitados especiales.

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