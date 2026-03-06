Entregan 96 viviendas en La Chorrera y Chame

Un total de 96 familias de bajos ingresos económicos pertenecientes a la provincia de Panamá Oeste, fueron beneficiadas con soluciones habitacionales que mejoran su calidad de vida.

Las obras sociales, construidas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), se dividen en 68 viviendas para La Chorrera y 28 para Chame.

El ministro Jaime A. Jované C., acompañado de los viceministros Fernando Méndez y Frank Osorio, así como la gobernadora Marylín Vallarino, encabezó un acto de entrega simbólica de certificados en el Complejo Deportivo 28 de Noviembre en La Chorrera.

Una de las familias impactadas positivamente en La Chorrera con un nuevo hogar es la integrada por Silvia Rodríguez, de 57 años; Govany Guevara, de 51 años; y sus hijos Abraham y Marielis, de 18 y 15 años, respectivamente.

Ellos ocupaban una casa levantada con láminas de zinc, retazos de madera y madera comprimida en el corregimiento de Barrio Colón.

Abraham, quien está hospitalizado en el Hospital del Niño, presenta una enfermedad que le paraliza prácticamente la musculatura respiratoria.

Según el informe social, el joven requiere de asistencia completa para sus necesidades básicas de alimentación, aseo y movilización, además es dependiente de ventilación mecánica y utiliza sonda para orinar.

El Miviot agilizó la culminación de su vivienda para que Abraham pudiera estar con su familia, en ese sentido, el Despacho de la Primera Dama de la República asumirá las adecuaciones del hogar, para ayudar a la calidad de vida del joven, para que esté en una mejor convivencia y evitar su deterioro.

Igualmente, la familia de Candida Carpintero, de 32 años, residente en la comunidad de Tumba Muerto, en el corregimiento de Las Lajas, en Chame, recibió una vivienda.

La solución habitacional beneficiará a su cónyuge Lucho Carpintero, de 36 años, y sus cuatro hijos menores: Itzel, Rigoberto, Lucho y Arleny, de 16,12,10 y 4 años, respectivamente. Rigoberto presenta diagnósticos de parálisis cerebral y retraso psicomotor. Ellos vivían alquilados con las mínimas condiciones.

El Miviot en el último año entregó a los beneficiarios mil 941 soluciones habitacionales en el país, impactando a más de 9 mil personas.