Estos son los grupos que mantienen resultados únicos en la historia de los Mundiales

Luxemburgo reúne el récord absoluto de más procesos clasificatorios no exitosos en la historia de la Copa del Mundo, con 22 eliminatorias fallidas desde Italia 1934 hasta el Mundial 2026, sin haber logrado aún su clasificación al torneo. La selección luxemburguesa quedó matemáticamente eliminada durante las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tampoco consiguió acceder a las instancias de repechaje.

Angola mantiene el récord de menos goles recibidos en la historia de los Mundiales de la FIFA, con apenas 2 tantos encajados en su única participación, registrada en Alemania 2006, para un promedio de 0.7 goles permitidos por partido. El conjunto angoleño tampoco logró clasificar al Mundial 2026, luego de finalizar en la cuarta posición del Grupo D de las Eliminatorias de la CAF.

Hungría conserva el récord absoluto de más partidos consecutivos anotando ocho goles o más en una Copa Mundial, tras vencer 9-0 a Corea y 8-3 a Alemania Federal en Suiza 1954. Además, la selección húngara posee otras marcas destacadas en la historia del torneo, como la mayor goleada registrada en un Mundial (10-1 ante El Salvador en 1982) y el récord de más goles anotados por un equipo en una sola edición, con 27 tantos en 1954.