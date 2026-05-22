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Messi y su trayectoria en la Copa del Mundo

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4 horas atrás

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Lionel Messi posee el récord de ser el jugador de mayor edad en marcar y asistir en un mismo partido de una Copa Mundial de la FIFA, registro alcanzado con 35 años, 5 meses y 19 días durante 2022.

El capitán de Argentina ha participado en cinco ediciones de la Copa Mundial (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), acumulando 13 goles y consolidándose como el máximo goleador argentino en la historia del torneo. Además, es el futbolista argentino con más partidos disputados en Mundiales y uno de los pocos jugadores en marcar en cuatro ediciones diferentes de la competencia.

Durante 2022 lideró a Argentina hacia la conquista de su tercera Copa del Mundo, siendo elegido como el mejor jugador del torneo y convirtiéndose en el primer futbolista en la historia en ganar dos Balones de Oro mundialistas (2014 y 2022).

Messi también registra la mayor cantidad de participaciones directas de gol para Argentina en Mundiales, entre anotaciones y asistencias. Su actuación en Qatar lo llevó a superar múltiples marcas históricas, incluyendo el récord de más minutos disputados en Copas del Mundo.

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