Con 59 años Vicente del Bosque gana el Mundial 2010

Vicente del Bosque hizo historia al ganar el Mundial 2010 con la selección de España a los 59 años, siendo el seleccionador con más edad en lograrlo. Selló un 85,7% de eficacia y dirigió a la Roja entre 2008 y 2016.

Bajo su dirección, la selección española logró el primer título mundial de su historia tras vencer 1-0 a Países Bajos en la final con el recordado gol de Andrés Iniesta en el tiempo extra. Es el único Director técnico campeón del mundo y de Europa con clubes y selecciones.

Actualmente, Vicente del Bosque se mantiene vinculado al fútbol y a proyectos sociales y deportivos. Aunque está retirado como entrenador profesional, participa en eventos, entrevistas, campus juveniles y actividades relacionadas con el desarrollo del deporte.