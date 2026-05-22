Victorias de penales y Póker de goles

Desde su implementación en España 1982, las tandas de penaltis se han convertido en uno de los momentos más dramáticos de la Copa Mundial de la FIFA. Hasta la fecha, se han disputado 35 definiciones desde los once pasos en la historia del torneo.

De las 35 tandas de penaltis existe un registro de 17 triunfos para el primero en ejecutar, 18 para el segundo e incluyendo los seis más recientes. Estas definiciones han dejado un recuerdo inolvidable como la final de Copa Mundial de la FIFA Italia 1990, donde Alemania venció a Argentina, o la final de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en la que Argentina superó a Francia tras uno de los partidos más emocionantes de la historia.

El póker, que se refiere a un jugador que marca cuatro goles en un solo partido, es otro suceso que tiene un gran impacto en la historia del mundial.

A lo largo de los 96 años del Mundial sólo seis futbolistas han logrado esta hazaña: Ernest Wilimowski de Polonia fue el primero en conseguirlo durante la Copa Mundial de la FIFA Francia 1938, anotando cuatro goles en la derrota de Polonia ante Brasil por 6-5, Ademir de Brasil (1950), Sándor Kocsis (1954), Just Fontaine de Francia (1958), Eusebio de Portugal (1966) y Emilio Buitragueño de España (1986).

En los Mundiales, muy pocos futbolistas han logrado esta hazaña, por eso se considera un récord histórico.