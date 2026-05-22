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“Les Bleus”, la selección francesa

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4 horas atrás

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Francia participó por primera vez en la Copa del Mundo en Uruguay 1930. En los años 80 se empieza a consolidar con figuras como Just Fontaine, Michel Platini, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann. 

Los Bleus han evolucionado su nivel de juego, para convertirse en una potencia estable. Su presencia en instancias decisivas se volvió habitual en la era moderna.

Ha disputado 4 finales de 7 en La Copa del Mundo , Francia 1998 (campeón), Alemania 2006 (subcampeón) y Rusia 2018 (campeón) y Qatar 2022 (subcampeón).

En su historia registra 73 partidos mundialistas, con 136 goles anotados. En las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, Francia se mantiene invicta y Kylian Mbappé lidera la clasificación de goleadores con 7 anotaciones. 

El primer gran hito llegó en Francia 1998, donde se consagró campeona del mundo

como anfitriona, derrotando 3-0 a Brasil en la final. Doce años más tarde, el ciclo volvió a coronarse en Rusia 2018, cuando venció 4-2 a Croacia para alcanzar su segundo título. Entre ambas conquistas, alcanzó subcampeonatos en 2006 y 2022.

 

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