Los acontecimientos mundialistas de los equipos en la Copa Mundial

En las primeras 5 ediciones de los Mundiales de la FIFA —Uruguay 1930, Italia 1934, Francia 1938, Brasil 1950 y Suiza 1954— no se registraron partidos sin goles (0-0). El primer empate 0-0 fue entre Brasil e Inglaterra en Suecia 1958.

El récord de más goles anotados por un jugador en un partido de Eliminatorias rumbo al Mundial FIFA es del australiano Archie Thompson, quien marcó 13 goles vs. Samoa Americana durante las clasificatorias rumbo al Mundial Corea/Japón 2002.

Fueron los días que transcurrieron entre el debut profesional del danés Christian Eriksen y su 1er. duelo en un Mundial de la FIFA. Ocurrió en Sudáfrica 2010, estableciendo el menor período registrado entre ambos estrenos en la historia de los Mundiales.

Fueron las apariciones de Brasil en OCTAVOS DE FINAL de la Copa Mundial de la FIFA (1934, 1938, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022), siendo récord absoluto del torneo, con un rendimiento de 83.3%.

El mayor lapso de tiempo entre el primer y el último gol de un jugador en la historia de los Mundiales le pertenece a Lionel Messi. El astro argentino marcó por primera vez en Alemania 2006 y volvió a anotar por última vez en Qatar 2022, con 13 goles en 26 partidos (máximo goleador histórico de Argentina en Mundiales). con una diferencia de 16 años, 5 meses y 25 días, estableciendo un récord inédito en la Copa del Mundo.