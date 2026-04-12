Fracasan negociación de paz entre EE.UU. e Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien encabezó la negociación durante las 21 horas de conversaciones en Islamabad, la capital de Pakistán, declaró que las reuniones concluyeron sin acuerdo luego de que los iraníes se negaran a aceptar las condiciones de abstenerse de desarrollar un arma nuclear.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó que las conversaciones fracasaron debido a una «diferencia de opiniones sobre dos o tres cuestiones importantes».