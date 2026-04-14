El papa León XIV le responde al presidente Donald Trump

El papa León XIV respondió hoy a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que arremetió contra el Pontífice por oponerse a la guerra.

En declaraciones a los periodistas durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional, el papa ha hecho referencia a las bienaventuranzas para aclarar sus palabras: «No considero que mi papel sea político ni que yo sea un político. No quiero entrar en un debate con él. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunas personas».

El Pontífice hizo énfasis en que continuará «alzando la voz contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados, para buscar soluciones justas a los problemas. Hay demasiada gente que sufre en el mundo hoy en día. Se está matando a demasiadas personas inocentes».