Trump aumenta el plazo a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que dio marcha atrás a sus amenazas contra Irán, para darle dos semanas más a Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz.

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán respondió que había aceptado un alto el fuego de dos semanas en la guerra.

«Se subraya que esto no significa el fin de la guerra», decía el comunicado iraní. «Mantenemos la mano en el gatillo y, si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda la fuerza».