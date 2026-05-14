Connect with us

HISTORIA DEL MUNDIAL NEX SPORTS

El día que Uruguay jamás olvidará

HISTORIA DEL MUNDIAL NEX SPORTS

¿Podrá México superar los cuartos de final?

HISTORIA DEL MUNDIAL NEX SPORTS

Los momentos más inolvidables de las selecciones en el Mundial Qatar 2022

HISTORIA DEL MUNDIAL NEX SPORTS

La final inolvidable entre Argentina y Alemania Occidental

HISTORIA DEL MUNDIAL NEX SPORTS

Franz Beckenbauer el ícono alemán que brilló en tres Mundiales

HISTORIA DEL MUNDIAL

El día que Uruguay jamás olvidará

Published

53 mins atrás

on

El 16 de julio de 1950, el Estadio Maracaná de Río de Janeiro  fue testigo de una de las hazañas más recordadas del fútbol. En el partido clave de la ronda final, Brasil y Uruguay se encontraron, con la asistencia más alta que se haya visto en una Copa del Mundo, con la atenta mirada de 173.850 espectadores.

El anfitrión Brasileño tenía como meta levantar la copa del mundo en casa, pero Uruguay remontó el marcador con  goles de Schiaffino y Ghiggia, 2-1 silenciando a todo un país.

Dando inicio a una historia: el Maracanazo, el suceso que transformó a Uruguay en bicampeón del mundo después de haber obtenido su primer título en 1930 y que todavía hoy, 75 años más tarde, se recuerda como uno de los momentos más épicos de la historia del fútbol.

 

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!