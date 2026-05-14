¿Podrá México superar los cuartos de final?

Uno de los anfitriones del Mundial 2026, disputará su 18a Copa del Mundo de la FIFA, México manteniendo una racha ininterrumpida desde Estados Unidos 1994.

Su gran reto será superar la barrera histórica de los cuartos de final, etapa a la que llegó en 1986 y 1970, pero en las dos ocasiones fue como local. En total, el equipo azteca pasó de la primera fase en nueve ocasiones.

En la edición Qatar 2022, la selección no pudo avanzar más allá de la fase de grupos, lo que rompió una serie de 8 clasificaciones seguidas a los octavos de final. El conjunto mexicano acumula 50 partidos en fases de grupos, con 16 victorias, 13 empates y 21 derrotas, una efectividad del 41%. Además, consiguió 6 triunfos y 6 vallas invictas en sus últimos 18 compromisos.

El 4-0 que México le hizo a El Salvador en 1970, como anfitrión, fue la mayor goleada del país en el torneo. Los goles fueron de Juan Ignacio Basaguren, Javier Fragoso y Javier Valdivia (2).