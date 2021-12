Hallan cinco mamuts de la Edad de Hielo al sur de Inglaterra

Los restos de cinco mamuts de la Edad de Hielo fueron descubiertos en un estado de conservación “extraordinario” en el área de Cotswolds en el centro-sur de Inglaterra, lo que representa un documento único para entender el pasado.

Son dos adultos, dos jóvenes y un pequeño. Sus esqueletos, que datan de hace unos 200.000 años, fueron desenterrados cerca de Swindon, Wiltshire, junto con las herramientas utilizadas por los neandertales, que probablemente cazaban a estas bestias.

Según detalles publicados por el diario The Guardian, los hallazgos aparecerán en un documental de BBC One titulado “Attenborough and the Mammoth Graveyard” (“ttenborough y el cementerio del mamut”), que se transmitirá el 30 de diciembre.

En el trabajo, el documentalista británico David Attenborough y el biólogo evolutivo Ben Garrod se unen a los arqueólogos de la organización DigVentures para filmar las excavaciones.

Los expertos dicen que los Cotswolds darán a luz más restos de mamut porque hasta ahora solo se ha explorado una pequeña parte del vasto sitio, un pozo de grava.

A juzgar por la calidad de las exhibiciones, el sitio es una verdadera mina de oro para la paleontología y la arqueología, comenta The Guardian.

De hecho, contiene no solo los restos de mamuts, sino también otros gigantes de la edad de hielo: desde alces que duplican el tamaño de sus descendientes actuales hasta criaturas diminutas como los escarabajos peloteros que evolucionaron junto con la megafauna, utilizando sus excrementos como alimento y refugio, y también hay caracoles de agua dulce, como los que se encuentran hoy.

El sitio también conserva semillas, polen y fósiles de plantas, incluidas variedades extintas.

“Este es uno de los descubrimientos más importantes de la paleontología británica”, dijo Garrod al Observer. Aunque a menudo aparece algún hueso de mamut, encontrar esqueletos tan completos es “increíblemente raro”, indicó el biólogo.

“El lugar donde yacen estos mamuts en el suelo es exactamente donde murieron hace un cuarto de millón de años, junto a cosas increíbles como herramientas de piedra y los caracoles que pisotearon”, amplió.

Así que se tiene evidencia de cómo era el paisaje, qué plantas crecían en el lugar. “Las pequeñas cosas realmente revelan el contexto de estos grandes e icónicos gigantes. Es un vistazo al pasado. Eso es increíblemente importante en términos de que entendamos cómo el cambio climático impacta especialmente en el medio ambiente, los ecosistemas y las especies”, sostuvo Garrod.

“Los sitios arqueológicos de este período son raros y críticos para comprender el comportamiento de los neandertales en Gran Bretaña y Europa. ¿Por qué murieron tantos mamuts aquí? ¿Podrían haberlos matado los neandertales? ¿Qué pueden decirnos sobre la vida en la Gran Bretaña de la era glacial? La variedad de evidencia en este sitio nos brinda una oportunidad única de abordar estas preguntas”, añadió Lisa Westcott Wilkins de DigVentures, una empresade arqueología.

Los primeros mamuts llegaron de Africa hace unos cinco millones de años. Esta especie en particular, el mamut de la estepa, fue la más grande de ellas y duró desde hace unos 1,8 millones de años hasta hace unos 200.000 años.

Garrod lanzó sus especulaciones sobre las muertes de loa animales hallados. “Acaso hubo una inundación glacial masiva que arrastró a estos pobres animales? Al mirar el barro, no parece que lo hubiera. Es muy uniforme hasta el final. Fueron perseguidos por personas? Estaban los neandertales agachados en los juncos y persiguiéndolos hasta el agua? Posiblemente.