Proponen eliminar fianza y pago anticipado total para obras de electricidad y agua

Una propuesta plantea modificar las condiciones bajo las cuales se desarrollan determinados proyectos de infraestructura relacionados con los servicios de electricidad y agua, con el objetivo de facilitar la ejecución de las obras y reducir algunos de los requisitos financieros que deben asumir las empresas contratistas.

Entre los cambios planteados se encuentra la eliminación de la exigencia de una fianza asociada al pago anticipado, mecanismo que actualmente busca garantizar al Estado la recuperación de los fondos entregados por adelantado a una empresa para la ejecución de un proyecto. En los contratos públicos, este tipo de garantía puede cubrir hasta el 100 % del monto anticipado y mantenerse vigente durante el periodo establecido para la ejecución de la obra.

La propuesta también contempla modificar el esquema de pago anticipado total, de manera que los recursos destinados a los proyectos puedan manejarse bajo condiciones diferentes a las utilizadas tradicionalmente en la contratación pública. La intención es agilizar los procesos y permitir que las empresas puedan contar con recursos para iniciar y desarrollar las obras con mayor facilidad.

Los cambios tendrían especial importancia para proyectos vinculados con infraestructura de agua y electricidad, sectores que requieren inversiones constantes para ampliar, mejorar y mantener las redes de servicio. La modificación de estos requisitos podría facilitar la participación de empresas y reducir las barreras financieras para determinados contratistas.

Sin embargo, la eliminación o modificación de las garantías también plantea la necesidad de establecer mecanismos adecuados de supervisión y control. Las fianzas de pago anticipado tienen precisamente la función de proteger los recursos públicos cuando el Estado entrega dinero antes de que una obra sea ejecutada.

La propuesta deberá ser analizada por las autoridades correspondientes antes de que pueda convertirse en una modificación efectiva de las condiciones de contratación. El debate se centra en encontrar un equilibrio entre agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura y mantener mecanismos que garanticen el correcto uso de los fondos públicos.

Mientras continúa la discusión, el objetivo principal será determinar si los cambios permitirán acelerar la construcción de obras necesarias para mejorar los servicios de agua y electricidad sin reducir los controles y garantías que protegen la inversión del Estado.