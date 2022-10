Iker Casillas explica que sucedió con su cuenta de Twitter; Puyol pide perdón a la comunidad LGTBIQA+

Iker Casilllas revolucionó las redes muy temprano, tras publicar en su perfil oficial de Twitter un sorprendente mensaje que no dejó indiferente a nadie. “Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo”. El tuit fue publicado a las 14.10 horas (7:10 hora de Panamá) y desde ese momento se desataron todo tipo de comentarios sobre el mismo. Un tuit que Casillas acabó borrando., algo que no calmó los ánimos porque siguió levantando ampollas. Iker pasó a estar en el punto de mira y recibió muchas críticas.

Más allá de la polémica, la pregunta era el sentido del mensaje: ¿vacile, campaña o verdad? Incluso, algunos usuarios hablaban ya de un posible ‘hackeo’ a la cuenta del ex portero del Real Madrid. También se especuló con que podría ser una broma, relacionada con el hecho de estar cansado de que se le atribuyan parejas. Y es que la presencia de Casillas en la prensa rosa se ha multiplicado tras su separación de Sara Carbonero. Una idea reforzada por el hecho de que Carles Puyol respondiese al polémico tuit de Casillas. “Es el momento de contar lo nuestro, Iker”, escribió el ex capitán del Barcelona y ex compañero de Iker en la selección.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

La otra explicación al tuit de Casillas que se comentaba es la de que formase parte de una campaña publicitaria aún por desvelar. Sin embargo, finalmente Casillas ha salido al paso de todas las especulaciones sobre su polémico tuit y ha reaparecido por Twitter para explicar el ‘hackeo’ de su cuenta.

Últimamente Twitter se ha visto vulnerable a algo no nuevo pero más constantes con personalidades de la Farándula. Elon Musk hace poco comunicó precisamente en Twitter que adquirirá la red social y mejorará su ciberseguridad.

PUYOL POR GRACIOSO TUVO QUE RETRACTARSE

Carles Puyol, fue uno de los comentarios polémicos que escribieron cuando Casillas tuiteó su homosexualidad. Al ver que Casillas pedía disculpas por el ‘hackeo’ tuvo que pedirle perdón a toda la comunidad LGTBIQA+.