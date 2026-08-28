Astronautas del Artemis II reciben el máximo galardón espacial

Trump entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los tres estadounidenses y un canadiense cuyo sobrevuelo lunar en abril estableció un nuevo récord de distancia para la humanidad.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, y otros dignatarios participaron en la ceremonia en el Centro Espacial Johnson de Houston, sede del Centro de Control de Misiones.

El comandante de Artemis II, Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen se convirtieron en los primeros astronautas en viajar a la Luna en más de medio siglo. Ahora se unen a otros 30 astronautas que han recibido la Medalla de Honor Espacial del Congreso, comenzando con Neil Armstrong del Apolo 11, el primer astronauta en pisar la Luna el 20 de julio de 1969.

Trump calificó a los nuevos galardonados como «cuatro intrépidos héroes espaciales». Destacó que no lo lograron solos y agradeció a todos los que contribuyeron a la misión Artemis II.