Intento de robo a un camión de valores en Marbella

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Intento de robo a un camión de valores en Marbella
Cuatro delincuentes intentaron asaltar un camión de valores en un banco ubicado en el sector de Marbella, en el área metropolitana.
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