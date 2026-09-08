Presidente Mulino pone en marcha nueva Ley de Pasantías

Con el respaldo de un importante grupo de reconocidas empresas que operan en el país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, puso hoy en marcha la Ley de Pasantías, una iniciativa que abre las puertas del sector privado a jóvenes de entre 18 y 25 años para que puedan adquirir experiencia, desarrollar sus capacidades y demostrar su talento en el mundo laboral.

Junto a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, el mandatario encabezó el acto de inicio del programa, que permitió a los primeros jóvenes firmar acuerdos de pasantías con empresas del sector productivo nacional.

De esta manera, una ley que nació como una política pública se convierte en una oportunidad concreta para que la juventud pueda dar sus primeros pasos hacia un empleo formal.

«Celebro que entre todos nos pusimos de acuerdo en generar un nuevo espacio de oportunidades para nuestros jóvenes. Creo fielmente en que cada puerta que le abrimos a las oportunidades es una puerta que le cerramos a la desigualdad», expresó el mandatario.

«Cada joven que puede desarrollar su talento es una persona que aportará a la sociedad y mejorará las condiciones de un país desde su lugar, cada uno trabajando», recalcó.

«Es con ese espíritu, de unión y comunión entre todos que nace este proyecto, que es superador y que se constituye desde una visión integral e integradora de todos los sectores», enfatizó Mulino.

La Ley 513 del 20 de marzo de 2026 establece pasantías remuneradas con una retribución mensual de B/.450 y seguro privado para los participantes. Estos beneficios serán cubiertos en su totalidad por las empresas participantes, sin representar una inversión para el Estado.

El MITRADEL tendrá a su cargo la supervisión del programa y velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas para garantizar una experiencia de formación adecuada para los jóvenes.

Como parte de la implementación, el MITRADEL presentó en la CCIAP su plataforma para el registro de pasantes, mediante la cual se facilitará la incorporación de empresas y jóvenes al programa y se dará seguimiento al cumplimiento de las condiciones establecidas.

Con esta iniciativa, el Estado atiende una de las principales dificultades que enfrentan los jóvenes al buscar su primer empleo: la falta de experiencia.

“Ya contamos con múltiples empresas avanzando en la incorporación de pasantes bajo esta modalidad y queremos que sean muchas más. Invitamos a las empresas a sumarse. Cada empresa que abre una oportunidad está formando talento y acercando a un joven al empleo formal,” señaló, por su parte, el presidente de la CCIAP.

A través de las pasantías, los participantes podrán fortalecer sus competencias, conocer de primera mano las dinámicas de las empresas y adquirir herramientas que les permitan aumentar sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral formal.

La puesta en marcha de la Ley de Pasantías también representa una alianza directa entre el Gobierno Nacional y el sector privado para conectar el talento joven con las necesidades reales de las empresas.

Esta articulación permite generar oportunidades desde la formación práctica y contribuir a la construcción de una fuerza laboral más preparada para los retos y demandas de la economía panameña.

Bajo la administración de la ministra Muñoz de Cedeño, el MITRADEL acompaña esta iniciativa como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la empleabilidad y facilitar el acceso de los panameños a oportunidades laborales.

Con la visión del presidente Mulino, la Ley de Pasantías pasa de la aprobación a la acción y coloca a la juventud en el centro de una política que busca transformar la falta de experiencia en una puerta de entrada al empleo formal y al desarrollo profesional.