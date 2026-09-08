Messi, Mbappé y Bellingham nominados al Balón de Oro 2026

Este martes se publicó manera oficial la lista de nominados para el prestigioso galardón del Balón de Oro 2026 (Ballon d’Or) en su categoría masculina. El listado reúne a un total de 30 de los futbolistas más destacados del panorama internacional, combinando a figuras consolidadas del deporte con jóvenes promesas emergentes.

Grandes figuras y talentos destacados

Entre los nombres más prominentes que aspiran a levantar el trofeo en esta edición de 2026 se encuentra el histórico jugador Lionel Messi, acompañado de estrellas de calibre mundial como Vinícius Jr., Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland y Rodri.

Asimismo, la lista resalta por la inclusión de jóvenes talentos y revelaciones que se abren paso en la élite del fútbol, tales como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, João Neves y Michael Olise. La representación de diversas latitudes también queda plasmada con nombres como Lautaro Martínez, Luis Díaz, Marquinhos, Willian Pacho, Julián Quiñones y Sadio Mané.

La lista completa de los 30 nominados

Con esta selección oficial de 30 candidatos, se abre formalmente la expectativa por conocer quién se alzará con el reconocimiento al mejor futbolista del año 2026.