Connect with us

DEPORTES INTERNACIONALES

Messi, Mbappé y Bellingham nominados al Balón de Oro 2026

DEPORTES INTERNACIONALES

Zheng Qinwen vence a Iga Swiatek y alcanza los cuartos de final del US Open

DEPORTES INTERNACIONALES NEX SPORTS

Messi anuncia su retiro de la Selección con emotiva carta: "Me vacié"

DEPORTES INTERNACIONALES

Venus Williams eliminada de su US Open número 26

DEPORTES INTERNACIONALES NEX SPORTS

MLB aprobó la venta de los Padres de San Diego por $3.900 millones

DEPORTES INTERNACIONALES

Messi, Mbappé y Bellingham nominados al Balón de Oro 2026

Published

18 horas atrás

on

Este martes se publicó manera oficial la lista de nominados para el prestigioso galardón del Balón de Oro 2026 (Ballon d’Or) en su categoría masculina. El listado reúne a un total de 30 de los futbolistas más destacados del panorama internacional, combinando a figuras consolidadas del deporte con jóvenes promesas emergentes.

Grandes figuras y talentos destacados

Entre los nombres más prominentes que aspiran a levantar el trofeo en esta edición de 2026 se encuentra el histórico jugador Lionel Messi, acompañado de estrellas de calibre mundial como Vinícius Jr., Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland y Rodri.

Asimismo, la lista resalta por la inclusión de jóvenes talentos y revelaciones que se abren paso en la élite del fútbol, tales como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, João Neves y Michael Olise. La representación de diversas latitudes también queda plasmada con nombres como Lautaro Martínez, Luis Díaz, Marquinhos, Willian Pacho, Julián Quiñones y Sadio Mané.

La lista completa de los 30 nominados

Con esta selección oficial de 30 candidatos, se abre formalmente la expectativa por conocer quién se alzará con el reconocimiento al mejor futbolista del año 2026.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO12 horas atrás

El talento nacional se toma Boquete con el Jazz Experience

El talento nacional llegará a las tierras altas chiricanas con una jornada dedicada al jazz y la música en vivo....
NOTICIAS NACIONALES13 horas atrás

Rector de la UNACHI solicita más de 100 millones en presupuesto

El nuevo rector de la UNACHI compareció ante la Asamblea Nacional para solicitar un incremento presupuestario de 118 millones de...
NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Inicia proceso de capacitaciones para la implementación del sistema Pades

Como parte del proceso de modernización institucional denominado «Digitalizando la Gestión Social y los Expedientes de los Programas del Ministerio...
NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Intento de robo a un camión de valores en Marbella

Cuatro delincuentes intentaron asaltar un camión de valores en un banco ubicado en el sector de Marbella, en el área...
ENTRETENIMIENTO14 horas atrás

Mientras anuncia su retiro, Julie Andrews suma otro Emmy por “Bridgerton”

A los 90 años, Julie Andrews ha decidido dar un paso al costado en una parte de su carrera que...
NOTICIAS INTERNACIONALES15 horas atrás

Canadá responde a EE.UU. imponiendo aranceles por valor de unos $20.000 millones

Canadá respondió a las medidas del presidente estadounidense Donald Trump imponiendo aranceles a productos de Estados Unidos por un valor...
TECNOLOGÍA15 horas atrás

Google revoluciona la planificación de viajes: lanza reservas directas y rastreo de vuelos mediante IA

Google ha anunciado de manera oficial el lanzamiento de tres nuevas herramientas dentro de su Modo IA en el Buscador...
POLÍTICA NACIONAL17 horas atrás

Presidente Mulino pone en marcha nueva Ley de Pasantías

Con el respaldo de un importante grupo de reconocidas empresas que operan en el país, el presidente de la República,...
AJÍ17 horas atrás

Taquitos de lengua de vaca

¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
DEPORTES INTERNACIONALES18 horas atrás

Messi, Mbappé y Bellingham nominados al Balón de Oro 2026

Este martes se publicó manera oficial la lista de nominados para el prestigioso galardón del Balón de Oro 2026 (Ballon...
PUBLICIDAD
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!