Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Ejecutivo presenta proyecto en la AN para mejorar el suministro eléctrico

NOTICIAS NACIONALES

Más de 200 expedientes en la Esmeralda son evaluados para el Plan Libertad

NOTICIAS NACIONALES

IDAAN lleva a cabo más de 112 reparaciones en Tocumen y la 24 de diciembre

NOTICIAS NACIONALES

Contralor Anel Flores sustenta presupuesto 2027

NOTICIAS NACIONALES

CAF busca startups para impulsar la inclusión financiera de la economía plateada

NOTICIAS NACIONALES

Ejecutivo presenta proyecto en la AN para mejorar el suministro eléctrico

Published

2 horas atrás

on

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados el Proyecto de Ley 10-26, que introduce modificaciones al Texto Único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, marco regulatorio eléctrico, buscando beneficiar al consumidor final del servicio público de electricidad.

Orillac destacó que el objetivo de esta iniciativa es fortalecer el marco regulatorio actual y revertir el desmejoramiento sistemático en la calidad del suministro eléctrico, atendiendo las reiteradas preocupaciones de los clientes del servicio público de electricidad que, durante las últimas décadas, han enfrentado constantes incidencias como fluctuaciones de voltaje e interrupciones frecuentes del servicio, provocando daños en equipos y electrodomésticos.

Con iniciativa legislativa, sostuvo el titular del Ministerio de la Presidencia, el Ejecutivo busca reforzar tanto el régimen de derechos de los usuarios como las obligaciones de las empresas distribuidoras, incorporando además disposiciones orientadas a garantizar una mayor transparencia en la información suministrada a los clientes.

Este Proyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Gabinete el pasado martes, 16 de junio, incluye modificaciones a los plazos definidos para la atención de reclamos, el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras, y herramientas regulatorias que permitirán una supervisión más efectiva por parte de la autoridad reguladora.

Estas nuevas medidas procuran equilibrar la relación entre los prestadores del servicio y los usuarios, asimismo, dispone que las multas impuestas a las empresas se hagan efectivas y que esos recursos lleguen al cliente afectado, también prepara las condiciones para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución en 2028, y refuerza las reglas de calidad y continuidad del servicio, de manera que el sistema pueda prevenir, fiscalizar y responder ante interrupciones.

En materia de acceso, suma la participación de las distribuidoras a la labor de la Oficina de Electrificación Rural (OER), para llevar el servicio a las comunidades de más difícil y costoso acceso.

El ministro Orillac estuvo acompañado del secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez y Edgardo Lasso, de la Oficina de Consejo de Gabinete.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Ejecutivo presenta proyecto en la AN para mejorar el suministro eléctrico

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados el Proyecto de Ley 10-26,...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Más de 200 expedientes en la Esmeralda son evaluados para el Plan Libertad

Más de 200 expedientes de privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Femenino La Esmeralda fueron revisados este fin de...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

IDAAN lleva a cabo más de 112 reparaciones en Tocumen y la 24 de diciembre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ejecutó un operativo intensivo en los sectores de Tocumen y la 24...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Contralor Anel Flores sustenta presupuesto 2027

El Contralor General de la República, Anel Flores, presentó ante la Asamblea Nacional una estrategia presupuestaria enfocada en la austeridad...
DEPORTES INTERNACIONALES7 horas atrás

Zheng Qinwen vence a Iga Swiatek y alcanza los cuartos de final del US Open

Zheng Qinwen protagonizó una audaz remontada tras ir perdiendo 5-0 por segundo partido consecutivo, lo que le permitió regresar a...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

CAF busca startups para impulsar la inclusión financiera de la economía plateada

CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– abrió la convocatoria del Laboratorio CAF de Inclusión Financiera (LIF) 2026,...
NOTICIAS INTERNACIONALES9 horas atrás

Estados Unidos busca reactivar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron conversaciones «alentadoras» en Kiev el domingo, en su primera visita oficial...
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Ilya Espino de Marotta asume la administración del Canal: «Exigiré transparencia y excelencia»

En una fecha de alta carga simbólica, al conmemorarse el 49 aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, la...
POLÍTICA NACIONAL10 horas atrás

Reprograman audiencia del exvicepresidente José Gabriel Carrizo

El proceso legal contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo ha entrado en una pausa tras la reprogramación de su audiencia...
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Panamá será sede del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027

Panamá se prepara para marcar un hito regional al convertirse en la primera sede mesoamericana del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y...
PUBLICIDAD
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!