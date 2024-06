Jaime Fernández es designado como director de la PolicíaNacional

El presidente electo, José Raúl Mulino, designó a Jaime Fernández R. como director de la Policía Nacional.

Fernández es graduado de Ingeniería Industrial de la Universidad Santa María la Antigua. Tiene una Maestría en Ingeniería Industrial de The University of Louisville; Key Executive Program International de London Business School (LBS); y Elevating Finance and Operation de University of Pennsylvania.

De igual manera, se oficializó que el comisionado Luis Antonio de Gracia estará al frente del Senan, mientras que Jorge Gobea será el director de Senafront.