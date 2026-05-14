Mundial 2026: Shakira, Madonna y BTS encabezarán el primer show de medio tiempo

La final del Mundial de la FIFA 2026 está destinada a ser un evento memorable tanto dentro como fuera de la cancha. El domingo 19 de julio, el MetLife Stadium acogerá no solo el partido que coronará al nuevo campeón del mundo, sino además el primer espectáculo de medio tiempo en una final de copa del mundo.

Para este inédito debut, la FIFA ha decidio contar con tres artistas de gran renombre en la mpusica mundial: Shakira, Madonna y BTS, quienes serán los protagonistas del show durante el descanso del juego.

Este anuncio se realizó mediante un video publicado en las redes sociales, donde se puede ver a Chris Martin junto a personajes icónicos como Elmo, la Sra. Piggy y Kermit la rana. En el video, incluso se conectan por videollamada con BTS para confirmar su participación en este evento tan significativo.

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Aunque la FIFA no ha especificado la duración exacta del espectáculo, la inclusión de un show al estilo del Super Bowl hará que el entretiempo se extienda más allá de los 15 minutos que normalmente se permiten.

De esta manera, la final del Mundial 2026 abrirá un nuevo capítulo en la historia del torneo, fusionando el fútbol y el entretinimiento a gran escala en una noche que promete atraer a millones de espectadores en todo el mundo.