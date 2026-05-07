Roblox impulsa la nueva ola de juegos de alta fidelidad para mayores de 18 años

El crecimiento de usuarios entre 18 y 34 años está impulsando la demanda de juegos con una jugabilidad más profunda, gráficos distintivos y juegos que definen un género.

Por tal motivo, Roblox anunció una iniciativa para premiar el desarrollo de juegos innovadores: un aumento del 42 % en la tasa de Roblox Developer Exchange (DevEx) para las compras realizadas por jugadores estadounidenses mayores de 18 años en juegos elegibles a partir del 8 de junio. Recientemente lanzamos nuestros programas Incubator y Jumpstart para apoyar a los creadores de juegos innovadores, y hasta la fecha, más de 8000 creadores han presentado su solicitud. Junto con estos programas y los cambios en nuestros sistemas de descubrimiento para ayudar a los juegos innovadores a encontrar su público en Roblox, este aumento premia a los creadores que desarrollan los juegos que busca el público mayor de 18 años.

Impulsando el crecimiento en la audiencia estadounidense de 18 años o más. En 2025, los creadores de Roblox ganaron más de $1.5 mil millones a través de DevEx, un programa que les permite canjear sus Robux ganados por dinero real. En EE. UU., el grupo de usuarios de 18 a 34 años en Roblox genera ingresos más del 50% superiores a los de los usuarios menores de 18 años.<sup>1</sup> Estamos reforzando nuestro compromiso con los creadores de juegos innovadores al aumentar la tasa de DevEx para el gasto elegible dentro del juego generado por jugadores mayores de 18 años con verificación de edad en EE. UU. en un 42%. Este aumento de la tasa, que entra en vigor el 8 de junio, se aplicará al gasto dentro del juego, como pases de juego, suscripciones a Robux, ciertos artículos dentro del juego y servidores privados.

Esta tasa de DevEx aumentada se aplicará a los juegos que utilicen avatares R15. R15 mejora los avatares con articulaciones esqueléticas avanzadas, un nuevo sistema de animación que permite un movimiento fluido y un control total por parte del creador a través de nuestro lenguaje de scripting Luau. Con R15, los creadores pueden producir avatares realistas y con simulación física que se integran en mundos más auténticos.

Impulsando el descubrimiento de juegos innovadores

De ahora en adelante, estamos evolucionando nuestro motor de descubrimiento para priorizar la retención a largo plazo. Esto crea igualdad de oportunidades para juegos ambiciosos y de alta calidad que mantienen a los jugadores enganchados año tras año. Estamos potenciando significativamente el descubrimiento de juegos que cumplen con nuestros criterios de juegos innovadores, dándoles una ubicación privilegiada en una sección dedicada a Juegos Destacados en la página de inicio de Roblox, donde se produce la mayor parte del descubrimiento. Nuestro sistema de recomendaciones también reflejará estas señales, conectando los juegos que mantienen a los jugadores enganchados con la mayor audiencia posible que los disfrutará.