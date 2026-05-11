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Cirugías de urgencia continúan en el Hospital Gustavo Nelson Collado

Published

11 horas atrás

on

La Caja de Seguro Social (CSS) informa que las cirugías de urgencia continúan realizándose con normalidad en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado R., en Chitré, mientras que las cirugías electivas se mantienen temporalmente suspendidas.

Esta medida responde a trabajos de reparación en el sistema de climatización de los quirófanos, una acción necesaria para garantizar la seguridad de los pacientes y mantener las condiciones adecuadas para la atención quirúrgica.

El hospital ha contactado a cada uno de los pacientes programados para informarles sobre esta situación.

La CSS comunicará de manera oportuna la reactivación del programa de cirugías electivas.

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