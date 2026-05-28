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Miles de niños vivirán el Mundial 2026 en las calles de Nueva York

Published

4 horas atrás

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A pocos días del inicio del Mundial 2026, la ciudad de Nueva York puso en marcha una iniciativa para acercar la pasión por el fútbol a miles de estudiantes.

A través del programa Soccer Streets, los alrededores de 50 escuelas públicas fueron transformados en espacios deportivos y recreativos donde los niños pueden jugar fútbol, participar en actividades artísticas y disfrutar de eventos gratuitos relacionados con la Copa del Mundo 2026.

La propuesta forma parte de Open Streets for Schools y busca que los estudiantes vivan el ambiente mundialista, incluso si no tienen la oportunidad de asistir a los partidos.

La iniciativa beneficia a más de 30.000 niños de los cinco boroughs de Nueva York. Para ello, se cierran temporalmente calles cercanas a las escuelas y se instalan canchas móviles donde se realizan partidos, talleres deportivos, actividades culturales y la elaboración de banderas de los países participantes.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, señaló que el objetivo es llevar la celebración del Mundial a todos los barrios y garantizar que cada niño pueda disfrutar de la experiencia futbolística.

 Las actividades comenzaron el 1 de mayo y se extenderán hasta el 26 de junio, coincidiendo con el final del año escolar.

Además, durante el torneo se habilitarán zonas para aficionados en distintos puntos de la ciudad, donde los vecinos podrán seguir los partidos y participar en actividades gratuitas.

 Las autoridades estiman que los ocho encuentros que se disputarán en la región generarán un impacto económico de 3.300 millones de dólares y contribuirán a la creación de más de 26.000 empleos.

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