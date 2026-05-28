El jugador más viral Tim Payne

Payne tiene 32 años y juega como lateral derecho. A lo largo de su carrera ha pasado por clubes de Australia y Nueva Zelanda, además de representar a su selección en múltiples torneos internacionales.

Tim Payne, el defensor de Nueva Zelanda, se ha vuelto un fenómeno viral a pocos días de comenzar la Copa Mundial 2026. Su crecimiento en las redes sociales fue rápido y asombroso.

Un video del creador de contenido argentino Valen Scarsini, en el que seleccionó a este jugador como el menos famoso del Mundial y pasó de 4.715 seguidores a 677.000 en solo un día. Mientras él respondía con sorpresa y agradecimiento por toda la atención que recibía, miles de fanáticos empezaron a seguirlo, apoyarlo y transformarlo en meme.