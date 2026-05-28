Connect with us

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

El jugador más viral Tim Payne

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

La FIFA aprueba el traslado de Irán a México para el Mundial 2026

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

Yuto Nagatomo entra en la historia del fútbol japonés

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

FIFA en el centro de una investigación por la venta de boletos en el MetLife Stadium

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

Las reglas del fútbol que entrarán en vigor desde el Mundial 2026

NEX SPORTS

El jugador más viral Tim Payne

Published

2 horas atrás

on

Payne tiene 32 años y juega como lateral derecho. A lo largo de su carrera ha pasado por clubes de Australia y Nueva Zelanda, además de representar a su selección en múltiples torneos internacionales. 

Tim Payne, el defensor de Nueva Zelanda, se ha vuelto un fenómeno viral a pocos días de comenzar la Copa Mundial 2026. Su crecimiento en las redes sociales fue rápido y asombroso.

Un video del creador de contenido argentino Valen Scarsini, en el que seleccionó a este jugador como el menos famoso del Mundial y pasó de 4.715 seguidores a 677.000 en solo un día. Mientras él respondía con sorpresa y agradecimiento por toda la atención que recibía, miles de fanáticos empezaron a seguirlo, apoyarlo y transformarlo en meme. 

 

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!