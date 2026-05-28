Las lesiones golpean a varias selecciones en el Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, varias selecciones nacionales podrían afrontar importantes bajas debido a lesiones sufridas por algunos de sus jugadores durante la temporada en sus respectivos clubes.

Estas ausencias representan un desafío para equipos que históricamente han dejado huella en la máxima cita del fútbol mundial.

Muchos de estos futbolistas militan en algunas de las ligas más competitivas del planeta y han sufrido lesiones de consideración que requieren largos procesos de recuperación.

Este tipo de situaciones no es algo nuevo en el fútbol, ya que en distintas ediciones de la Copa del Mundo varias selecciones también llegaron afectadas por la ausencia de figuras importantes.

Entre los jugadores que podrían perderse el Mundial 2026 destacan nombres de selecciones como Brasil, Argentina, España, Francia, Alemania, Japón, México y Países Bajos.

Brasil aparece como uno de los equipos más afectados por las lesiones, seguido por otras potencias que también podrían ver reducidas sus opciones al no contar con algunos de sus futbolistas.

La lista incluye a Hugo Ekitiké (Francia), Rodrygo Goes, Éder Militão y Estevão (Brasil), Serge Gnabry (Alemania), Takumi Minamino y Kaoru Mitoma (Japón), Luis Malagón (México), Samu Aghehowa y Fermín López (España), Joaquín Panichelli y Juan Foyth (Argentina), además de Xavi Simons y Matthijs de Ligt (Países Bajos).

La evolución de cada lesión y los tiempos de recuperación serán complicados ya que deberán quedarse fuera de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.