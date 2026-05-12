La gran semifinal, México 1970

“El Partido del Siglo” este encuentro se recuerda como uno de los más épicos en la historia del fútbol. El 17 de junio de 1970, Italia y Alemania se enfrentaron en la semifinal del Mundial de México en un partido que pasaría a la historia.

Roberto Boninsegna, delantero de Italia, abrió el marcador en el minuto 8. Sin embargo, Karl-Heinz Schnellinger logró empatar a favor de Alemania, lo que llevó al partido a tiempos extras.

Franz Beckenbauer sufrió una dislocación en el hombro derecho durante la extensión y, a pesar del sufrimiento y sin poder ser sustituido, permaneció en el juego.

Luigi Riva y Gerd Müller intercambiaron goles, llevando el marcador empatado 3-3. Fue una demostración de intensidad, talento y resistencia que mantuvo al legendario Estadio Azteca a punto de derrumbarse.

Finalmente, al minuto 111, Gianni Rivera marcó el gol que le dio el triunfo a Italia por 4-3, enviándola a la final. Un partido que quedó inmortalizado como símbolo de pasión, sacrificio y fútbol al más alto nivel.