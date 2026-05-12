HISTORIA DEL MUNDIAL
La gran semifinal, México 1970
“El Partido del Siglo” este encuentro se recuerda como uno de los más épicos en la historia del fútbol. El 17 de junio de 1970, Italia y Alemania se enfrentaron en la semifinal del Mundial de México en un partido que pasaría a la historia.
Roberto Boninsegna, delantero de Italia, abrió el marcador en el minuto 8. Sin embargo, Karl-Heinz Schnellinger logró empatar a favor de Alemania, lo que llevó al partido a tiempos extras.
Franz Beckenbauer sufrió una dislocación en el hombro derecho durante la extensión y, a pesar del sufrimiento y sin poder ser sustituido, permaneció en el juego.
Luigi Riva y Gerd Müller intercambiaron goles, llevando el marcador empatado 3-3. Fue una demostración de intensidad, talento y resistencia que mantuvo al legendario Estadio Azteca a punto de derrumbarse.
Finalmente, al minuto 111, Gianni Rivera marcó el gol que le dio el triunfo a Italia por 4-3, enviándola a la final. Un partido que quedó inmortalizado como símbolo de pasión, sacrificio y fútbol al más alto nivel.
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