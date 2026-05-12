Miviot cita a 70 dueños de lotes tras operativo en La Chorrera

Aproximadamente 70 dueños de lotes en la comunidad de Villa Unida, distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, fueron citados por las autoridades regionales del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), para explicar el estatus de su asignación u ocupación, luego de no encontrarse en el sitio durante un operativo.

El operativo de verificación, realizado en la madrugada del viernes 8 de mayo, tuvo como objetivo identificar y frenar ventas ilícitas de terrenos y viviendas; además verificar el estatus de habitabilidad de los lotes.

Ariel Guevara, director provincial de la entidad en Panamá Oeste, dijo que quieren asegurar que el beneficio habitacional llegue a quienes realmente lo necesitan.

«El operativo permitió observar la legalidad de algunos terrenos y la venta ilícita, la pernoctación de aquellas personas que viven en otros sectores, pero tienen terrenos para acampar y visitarlos una vez al año. Esto permitirá tener un censo más específico y estructurado de toda la visión que tenemos que atender», sostuvo Guevara.

Alexis Urriola, coordinador de Asentamientos Informales de la Regional en Panamá Oeste, contó que visitaron 380 lotes y se encontraron en campo 310 familias, por lo que el motivo de las citaciones se debe a que al momento del censo no se encontraban.

El censo, explicó, busca evidenciar las personas que le están dando mal uso a sus lotes y no lo están tomando para vivir de forma permanente.

Villa Unida, localizado en el corregimiento de Herrera, es un asentamiento formalizado por el Miviot, tras la desocupación de los terrenos aledaños al Hospital Nicolás Solano, donde hoy se construyó el estadio de béisbol Mariano Rivera. Actualmente tiene una población de más de 2 mil habitantes.