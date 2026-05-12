Connect with us

Sin categoría

Muere guardia civil durante el operativo por el brote de hantavirus

HISTORIA DEL MUNDIAL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS Sin categoría

Argentina campeón de Qatar 2022

Sin categoría

Lluvias causan afectaciones en Veraguas, Bocas del Toro y comarca Ngäbe-Buglé

Sin categoría

MOP y comerciantes de Río Abajo comparecen en la Asamblea Nacional

Sin categoría

Suspenden obras en vías importantes por Semana Santa

Sin categoría

Muere guardia civil durante el operativo por el brote de hantavirus

Published

1 hora atrás

on

El guardia civil se encontraba participando en las labores de seguridad y coordinación cuando se produjo su fallecimiento. El agente de 62 años sufrió un infarto mientras participaba en el operativo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de Hantavirus en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, España.

Equipos sanitarios intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero no lograron salvarle la vida, el suceso ha causado consternación entre sus compañeros y en el ámbito de las fuerzas de seguridad

La asociación profesional Judicial informó que el funcionario estaba asignado a la plana mayor de la Comandancia de la isla y se encontraba de reserva en el puesto de mando operativo.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, expresó sus condolencias a la familia del agente y a la Guardia Civil durante una rueda de prensa realizada en el puerto de Granadilla.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!