Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Carlos Salazar analiza la situación de los panameños reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania

NOTICIAS NACIONALES

MINSA fortalece la atención primaria con educación continua, tecnología y humanización

NOTICIAS NACIONALES

Pete Hegseth brinda detalles sobre el combate contra el narcotráfico y los cárteles de droga

NOTICIAS NACIONALES

Dos panameños logran regresar tras ser reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania

NOTICIAS NACIONALES

Esposa de Publio De Gracia también fue imputada por blanqueo de capitales

NOTICIAS NACIONALES

Carlos Salazar analiza la situación de los panameños reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania

Published

2 horas atrás

on

El licenciado Carlos Salazar se refirió a la situación de los panameños reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania y señaló a las redes sociales como uno de los principales factores que facilitan este tipo de captación.

Según explicó, las plataformas digitales pueden ser herramientas de gran utilidad, pero también pueden ser utilizadas por personas que buscan aprovecharse de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

Salazar advirtió que, a través de las redes sociales, resulta sencillo atraer a una juventud que enfrenta frustración, falta de oportunidades y pocas alternativas para construir un futuro, utilizando estas circunstancias para hacerles propuestas que pueden terminar poniendo en riesgo sus vidas. 

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS INTERNACIONALES1 hora atrás

Colombia refuerza las labores de rescate tras el terremoto y recibe apoyo internacional

Colombia continúa con las operaciones de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del...
NOTICIAS INTERNACIONALES2 horas atrás

Karoline Leavitt dejará la Casa Blanca y asumirá un nuevo papel junto a Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de agosto, según anunció el...
TECNOLOGÍA2 horas atrás

Samsung prepara una nueva función de emergencia para el «Galaxy S26 con One UI 9»

Samsung continúa ampliando las herramientas de seguridad de sus dispositivos y prepara nuevas funciones para los usuarios de la serie...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Carlos Salazar analiza la situación de los panameños reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania

El licenciado Carlos Salazar se refirió a la situación de los panameños reclutados para participar en la guerra entre Rusia...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

MINSA fortalece la atención primaria con educación continua, tecnología y humanización

Con el objetivo de optimizar los recursos en la atención primaria, promover la prevención temprana y fortalecer la capacitación de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!