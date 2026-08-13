Carlos Salazar analiza la situación de los panameños reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania

El licenciado Carlos Salazar se refirió a la situación de los panameños reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania y señaló a las redes sociales como uno de los principales factores que facilitan este tipo de captación.

Según explicó, las plataformas digitales pueden ser herramientas de gran utilidad, pero también pueden ser utilizadas por personas que buscan aprovecharse de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

Salazar advirtió que, a través de las redes sociales, resulta sencillo atraer a una juventud que enfrenta frustración, falta de oportunidades y pocas alternativas para construir un futuro, utilizando estas circunstancias para hacerles propuestas que pueden terminar poniendo en riesgo sus vidas.