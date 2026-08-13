MINSA fortalece la atención primaria con educación continua, tecnología y humanización

Con el objetivo de optimizar los recursos en la atención primaria, promover la prevención temprana y fortalecer la capacitación de los profesionales de la salud, se desarrolla el Congreso Científico organizado por la Región de Salud de San Miguelito.

El evento fue inaugurado este miércoles por el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, quien durante su discurso destacó que la salud de Panamá debe construirse sobre la base de la evidencia, la planificación y la empatía.