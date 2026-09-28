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Ligas europeas piden una reforma total de la FIFA

Published

9 horas atrás

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La Liga Premier, la Liga de España y otros dos campeonatos europeos de primer nivel pidieron una reforma de la gobernanza de la FIFA tras el fallido plan del presidente Gianni Infantino de vender participaciones en la Copa del Mundo.

En un comunicado conjunto con la Serie A de Italia y la Bundesliga de Alemania, se acusó al presidente del órgano rector del fútbol mundial de promover de forma activa “ideas explotadoras en lugar de proteger contra ellas”.

La Premier es la liga de fútbol más rica y popular del mundial. Su colaboración con otros torneos punteros en Europa aumenta la creciente presión sobre Infantino, que planea presentarse a la reelección pese a haber perdido el apoyo de muchas federaciones nacionales por su controvertido plan de vender beneficios del Mundial a través de una filial comercial.

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