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Construyen vivienda accesible para dos hermanos adultos mayores con discapacidad en Monagrillo

Published

9 horas atrás

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Un hogar accesible y seguro construye el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, para mejorar la calidad de vida de dos hermanos adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Los beneficiarios son Ananias Eloy Barba, de 63 años, y Héctor Agrazal Barba, de 65 años, residentes en el sector de El Realengo, en el corregimiento de Monagrillo. Ambos hermanos habitaban en una precaria residencia levantada con hojas de zinc y altamente vulnerable a las inundaciones.

Héctor presenta discapacidad física a consecuencia de una isquemia, utiliza andadera debido a la imposibilidad de mantenerse de pie por períodos prolongados y actualmente se gestiona su incorporación al programa gubernamental 120 a los 65. Por su parte, Ananias padece una discapacidad física derivada de un accidente laboral y realiza trabajos eventuales como ayudante de albañilería para subsistir.

La intervención estatal responde a una situación crítica de vulnerabilidad ante las lluvias. El 25 de junio de 2026, durante un recorrido interinstitucional, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, constataron las afectaciones causadas por el desbordamiento de un canal pluvial insuficiente para drenar el caudal de la zona, impulsando de inmediato la respuesta gubernamental.

Aura Ríos, jefa del Departamento de Mejoramiento Habitacional de la Regional del Miviot en Herrera, explicó que la edificación de la solución habitacional requirió obras previas de ingeniería. Estas incluyeron el diseño y la ampliación del canal pluvial de 50 centímetros a un metro con 70 centímetros para conducir adecuadamente las aguas cercanas y prevenir anegamientos.

Asimismo, se saneó el terreno mediante un relleno de tosca y compactación, además de la tala programada de tres árboles de cedro.

Ríos destacó que adicional a los equipos del Miviot, la empresa privada y el Ministerio de Obras Públicas colaboraron con camiones para el traslado de tosca al sitio, mientras que esta última entidad aportó maquinaria pesada, como una retroexcavadora y un rodillo compactador, para garantizar la nivelación óptima del suelo.

Durante una reciente gira de trabajo en el distrito de Chitré, el viceministro Méndez y el director provincial, Roberto Villarreal, inspeccionaron los avances de la obra civil y las labores de canalización ejecutadas por el personal de la Regional.

Méndez informó que la nueva vivienda, construida con el sistema RBS, cuenta ya con la estructura de paredes levantada e incluirá rampas de acceso y acera peatonal para facilitar la movilidad segura de ambos hermanos.

La aceleración de las obras y la elevación del terreno mediante el relleno fueron determinantes para salvaguardar la integridad de los residentes frente al impacto de los aguaceros.

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