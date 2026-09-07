Zheng Qinwen vence a Iga Swiatek y alcanza los cuartos de final del US Open

Zheng Qinwen protagonizó una audaz remontada tras ir perdiendo 5-0 por segundo partido consecutivo, lo que le permitió regresar a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

La medallista de oro olímpica china de 2024 derrotó a la octava cabeza de serie, Iga Swiatek, por 7-5 y 6-3, convirtiéndose así en la primera jugadora proveniente de la fase previa en alcanzar los cuartos de final en Flushing Meadows desde que Emma Raducanu ganara el título en 2021.

Dos días después de ir perdiendo 5-0 en el tercer set antes de ganar los últimos siete juegos para sorprender a la número 22, Madison Keys, por 1-6, 7-6 (3) y 7-5, Zheng cedió rápidamente los primeros cinco juegos ante Swiatek, campeona del Abierto de Estados Unidos de 2022.

«Supongo que remontar un 0-5 ayer no fue suerte, eso es todo lo que puedo decir», declaró Zheng.