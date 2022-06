Liverpool acuerda con el Bayern el traspaso de Mané

Sadio Mané parece dirigirse al Bayern Munich, lo que pondría fin a su etapa exitosa de seis años en el Liverpool.

Una persona familiarizada con la situación dijo el viernes que el Liverpool llegó a un acuerdo con los campeones de la Bundesliga para el traspaso del delantero senegalés en un paquete total valuado en 41 millones de euros (42,9 millones de dólares).

La persona habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato porque no estaba autorizada a discutir los detalles del acuerdo, que aún no se ha completado.

Liverpool recibirá un adelanto de 32 millones de euros (33,5 millones de dólares) por Mané, con otros seis millones de euros (6,3 millones de dólares) cuando el jugador cumpla con una cláusula de aparición específica y tres millones de euros adicionales (3,15 millones de dólares) en función de los logros individuales y de equipo.

Mané acaba de completar posiblemente la mejor temporada de su carrera, anotando el gol decisivo en una tanda de penales para ganar la Copa Africana de Naciones por Senegal, ayudando a su país a clasificar para la Copa del Mundo y siendo una estrella para el Liverpool en una campaña en que el club inglés estuvo muy cerca de lograr un cuádruple sin precedentes de grandes trofeos.