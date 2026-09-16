Marina Mercante investiga naufragio de la embarcación en la Bahía de Panamá

La Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de su Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos, adelanta las diligencias para determinar las circunstancias y causas del naufragio de la embarcación de bandera panameña AURA A, ocurrido la noche del 14 de septiembre en aguas ubicadas entre las islas de Taboga y Taboguilla, en la Bahía de Panamá.

De acuerdo con el informe preliminar, la embarcación zarpó de la Marina de Flamenco a las 8:20 a. m., con destino a la isla de Contadora. Aproximadamente a las 7:00 p. m., mientras navegaba entre las islas de Taboga y Taboguilla, se produjo el naufragio.

A bordo se encontraban 16 pasajeros y dos tripulantes, correspondientes al capitán y un marinero, quienes fueron rescatados con vida por personal del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN). No se reportaron personas heridas, desaparecidas ni fallecidas. Las causas y factores que pudieron contribuir al naufragio continúan bajo investigación.

La DGMM mantiene el proceso investigativo, que incluye la recopilación de documentación relacionada con la embarcación y la realización de las entrevistas correspondientes, con el propósito de establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente marítimo y determinar sus causas.

En cuanto al componente ambiental, el informe preliminar señala que hasta el momento no se ha confirmado contaminación en el área del naufragio. No obstante, se mantiene bajo consideración el potencial de contaminación por hidrocarburos en las proximidades de la posición de la embarcación.