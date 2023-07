Max Verstappen amplía ventaja tras ganar el GP de Bélgica

El bicampeón mundial neerlandés Max Verstappen ganó con su Red Bull el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica, donde antecedió a su compañero mexicano, Sergio Pérez, y a la Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

Verstappen, que celebró su victoria número 45 en la categoría, la décima en esta temporada, lidera el Mundial 2023 con 314 puntos, mientras que Pérez lo escolta con 189 unidades, cuarenta más que el bicampeón español Fernando Alonso, quinto con su Aston Martin en el circuito de Spa-Francorchamps.

“Es lindo decir que gano desde cualquier posición. Al inicio lo importante era sobrevivir en la curva 1. Vi que había muchas batallas cerradas adelante y entendí que debía estar detrás para estar seguro”, explicó Verstappen sobre su largada.

“Luego, cuando pude dar un paso, la carrera volvió a ser muy placentera”, agregó el neerlandés, que comenzó el GP belga desde el sexto puesto tras sufrir una penalización de 5 lugares tras realizar un nuevo cambio en la caja de cambios en su Red Bull.

“No corrimos demasiados riesgos desde ese momento y hasta el final”, agregó Verstappen, quien igualmente admitió temores en Eau Rouge y Raidillion, dos curvas del circuito de Spa-Francorchamps reconocidas entre las mejores de cualquier circuito del mundo.

“Son las peores curvar para sentir miedo. Eran vueltas complicadas, porque estaba lloviendo, pero no se lograba entender cuánto. Lo superé y por suerte no pasó nada. En esas curvas siempre es mejor que no pase nada”, completó Verstappen.

El neerlandés, que en la víspera había ganado también la sprint race, registró la duodécima victoria seguida de la temporada de Red Bull, que quebró el récord que McLaren ostentaba desde 1988.

También se mostró satisfecho Pérez, que finalizó segundo por tercera vez en la temporada: “fue una buena carrera para el equipo, largué bien, tuve un gran inicio y de inmediato superé a Leclerc, que era uno de los objetivos del día”, explicó.