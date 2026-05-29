Argentina revela su lista definitiva para el Mundial 2026

La selección de Argentina ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El entrenador Lionel Scaloni hizo oficial la convocatoria con la que la Albiceleste buscará defender el título conquistado en Catar 2022, un logro que intentará repetir por primera vez una selección desde que Brasil se consagró campeón en las ediciones de 1958 y 1962.

La lista mantiene la base del equipo campeón del mundo y está encabezada por Lionel Messi, acompañado por figuras como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Argentina integrará el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos.

Entre las principales novedades destacan las convocatorias de Valentín Barco, Nicolás Paz y José Manuel López, futbolistas que no estuvieron presentes en Catar 2022 pero que lograron ganarse un lugar gracias a sus destacadas actuaciones en sus respectivos clubes.

Scaloni también apostó por una combinación de experiencia y juventud para afrontar un torneo que exigirá profundidad y variantes en todas las líneas.

La convocatoria también deja varias ausencias importantes. Nueve jugadores que formaron parte del plantel campeón en Qatar 2022 no fueron incluidos en la lista final: Franco Armani, Juan Foyth, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Ángel Di María, Alejandro Gómez, Guido Rodríguez, Paulo Dybala y Ángel Correa.

Con un equipo consolidado y la ilusión de volver a hacer historia, Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 con el objetivo de defender la corona y reafirmarse entre las grandes potencias del fútbol mundial.